Obdachloser nistete sich in Gartenhütten ein

Zu Jahresbeginn brach der 55-Jährige in eine Gartenhütte in Steyregg ein und wollte sich dort häuslich einrichten. Sogar ein neues Schloss montierte er an seiner Behausung. Vom rechtmäßigen Besitzer aufgeschreckt, übersiedelte er mit seinem Hab und Gut in eine nur 300 Meter entfernte Gartenhütte - und nahm dabei auch das Fernsehgerät seines ersten Opfers mit. Nun wurde er neuerlich verhaftet und in die Justizanstalt Linz eingeliefert.