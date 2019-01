„Unser Fehler“: Sony bestätigt Android-TV-Panne

Die Kodi-Macher hatten sich zuvor via Twitter erbost über Sony gezeigt und vermutet, ihre App werde absichtlich gesperrt. Einen möglichen Grund für eine Sperre hat das deutsche Technikmagazin „WinFuture“ ausgemacht. Demnach hätte es sein können, dass Sony - die Japaner sind mit Sony Pictures auch ein großer Filmproduzent - die App aus Angst vor Filmpiraterie gesperrt hat. Für Kodi gibt es eine Reihe von Add-ons, die das Mediacenter an illegale Streaming-Anbieter im Internet anbinden und so zum „Piraten-Netflix“ machen.