Fritz Wepper trauert um Ehefrau Angela

Einem Bericht der „Bunte online“ zufolge sei Wepper am Freitag in den frühen Morgenstunden aufgrund einer Hirnblutung verstorben. Sie sei zuvor wegen gesundheitlicher Probleme in einer Klinik behandelt worden. Die Frau ihres Schwagers Elmar Wepper, Anita, bestätigte die traurige Nachricht.