„Ein Wiener kann sich die Massen nicht vorstellen“

500 Soldaten im Einsatz, weitere 1000 stehen bereit

Insgesamt sind in Österreich derzeit rund 500 Soldaten im Einsatz, weitere 1000 stehen laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der sich zum Abschluss der Regierungsklausur in Mauerbach bei allen Einsatzkräften bedankte, bereit. Er hoffe, dass kein neuer Schnee mehr komme. Dies dürfte sich aber nicht erfüllen: Nach der Schneepause am Freitag könnte sich die Situation bereits am Sonntag wieder zuspitzen.