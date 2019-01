Das machen die „O.C., California“-Stars heute

Brodys Ex-Freundin Rachel Bilson, die in der Serie als Summer Roberts zu sehen war, spielte von 2011 bis 2015 erfolgreich in der Serie „Hart of Dixie“ und hatte zudem Gastauftritte in Serien wie „How I Met Your Mother“ oder „Nashville“. Seit Kurzem hat Bilson wieder eine Serien-Hauptrolle in der Tasche. In der Krimi-Serie „Take Two“ spielt die 37-Jährige eine Schauspielerin, die gemeinsam mit einem Privatdedektiv Fälle löst.