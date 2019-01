Regierung forciert 5G und Behördengänge per Handy

Die Bundesregierung hat sich bei ihrer Neujahrsklausur am Freitag in Mauerbach mit dem Ausbau der Digitalisierung beschäftigt. Ziel sei es, dass Österreich zu den sogenannten D9 (digital 9) aufschließt, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer will dafür in den Glasfaser- und 5G-Ausbau investieren.