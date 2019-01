Neuer Kinderarzt für den Flachgau

Vorbehaltlich der Genehmigung durch den Hauptverband der Sozialversicherungsträger, die im Laufe des Jänners erfolgen soll, wird diese Stelle im Flachgau etabliert. Mit den bereits vorhandenen Kassen-Facharztstellen für Kinder- und Jugendheilkunde in Oberndorf und Neumarkt am Wallersee sei dann auch die Bevölkerung im Flachgau dahingehend entsprechend und gut versorgt, so Stöckl.