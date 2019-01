Flugreise: Nie ans eigentliche Ziel gekommen

„Beim Einchecken auf dem Flughafen Linz wurde mir mitgeteilt, dass der Anschlussflug ab Frankfurt gestrichen wurde“, so Hans W. Seine Bitte, für diese Strecke ein Zugticket zu bekommen, wurde abgelehnt. Stattdessen wurde der Geschäftsmann auf eine Verbindung über Zürich umgebucht. Um in der Schweiz zu erfahren, dass der Flughafen von Amsterdam wetterbedingt gesperrt sei, was man laut Herrn W. schon in Linz gewusst haben muss. Nach einer Nacht in Zürich buchte man den Leser nach Prag um. Das Flugzeug, das ihn von dort in die Niederlande bringen sollte, war aber defekt. Herr W. musste seine Termine schließlich absagen, er reiste mit dem Zug nach Hause. „Hätte man mich schon in Linz informiert, hätte ich eine andere Möglichkeit gesucht, um nach Amsterdam zu kommen“, so der verärgerte Leser. Weil seine spätere Beschwerde erfolglos blieb, bat er um Hilfe.