Real-Krise: 18-jähriger ist nun Hoffnungsträger!

Vinicius Junior wusste beim Cup-Auftritt gegen Leganes am Mittwoch zu gefallen, mit einem Volleytor sorgte der Stürmer beim 3:0 für das Highlight des Abends. „Die Hoffnung heißt Vinicius“, schrieb die Sportzeitung „Marca“ daraufhin. Der Brasilianer soll auch am Sonntag im Auswärtsspiel bei Real Betis in Sevilla glänzen. Für Real geht es darum, den Anschluss an die Champions-League-Startplätze nicht aus den Augen zu verlieren.