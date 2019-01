Seidl am Podest - Sieg geht an Deutschen Rydzek

Rehrl disqualifiziert

Zweitbester Österreicher war Lukas Klapfer als Achter. Franz-Josef Rehrl wurde als Zweiter des Springens wegen eines zu großen Anzugs disqualifiziert. Martin Fritz, zuletzt in Otepää Dritter, trat wegen Halsschmerzen nicht an. Ex-Weltmeister Bernhard Gruber ist in Italien nicht am Start.