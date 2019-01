Darum bevorzugen Männer blonde Frauen

Für die Studie wurden 110 Männern Fotos von Frauen mit verschiedenen Haarfarben und -längen gezeigt. Zu jedem Bild fragte man sie, was sie über das Alter, Gesundheit, Attraktivität, Beziehungspotenzial der Frau dachten und ob sie eine gute Mutter wäre. Das Ergebnis: Im Gegensatz zu den dunkelhaarigen Damen wurden Blondinen als attraktiver, jünger und gesünder eingeschätzt. Dies hat seinen Grund in der Evolution. Zur Zeit der Höhlenmenschen war das Haar der Frau das wichtigste Auswahlkriterium. Mit dem Alter wurden diese grau, was man aber eher bei den dunkelhaarigen sah, also wirkten die Damen mit heller Mähne jünger.