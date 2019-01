Einbrecher stahlen alles, was glänzt

Die vier Serben gingen der Polizei bereits am 17. Dezember ins Netz. In der Woche davor waren sie in mehrere Häuser eingestiegen. Frech: „Die Täter klingelten am helllichten Tag an der Tür“, heißt es von der Polizei. Sobald sie sich auf diese Art vergewissert hatten, dass keiner daheim war, brachen die Mitglieder der Bande ins Haus ein und durchstöberten alle Räume nach Wertsachen. Im Visier hatten sie vor allem teuren Schmuck. Auch zwei kleine Goldbarren wurden nun im Besitz der Verdächtigen entdeckt.