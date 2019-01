Dechanthof versorgt Tiere aus „Animal Hoarding“

Bereits am Mittwoch musste eine hochträchtige Border-Collie-Hündin auf Anweisung der zuständigen Behörde vom Tierheim Dechanthof in Obhut genommen werden, da sie kurz vor der Geburt stand. In der Nacht auf Donnerstag setzten dann auch schon die Geburtswehen ein, der Vierbeiner gebar zwölf (!) Welpen. „Glücklicherweise sind alle wohlauf und haben sofort einen gesonderten Bereich in unserem Hundequarantänebereich bezogen“, berichtet Mitarbeiterin Gaby Bachmayer.