Helfen als Familientradition

Insgesamt sind in Niederösterreich 17.800 Menschen als Freiwillige für das Rote Kreuz im Einsatz. Einer von ihnen ist Rettungssanitäter Otto B., der seit vielen Jahren in Tulln seinen Dienst versieht. Helfen ist für ihn Ehrensache - und so ist der passionierte Helfer nun auch besonders stolz, dass sein Enkel sich für den Zivildienst entschieden hat. Den leistet Manuel derzeit ebenfalls in der Stadt an der Donau. Anfang der Woche war er mit seinem Großvater im Einsatz, der ihm natürlich gerne alle nötigen Handgriffe und Techniken zeigt.