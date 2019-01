Immer mehr unlöschbare Bloatware auf neuen Handys!

Bloatware-Feinde nutzen Android One

Dass unerwünschte Software-Dreingaben für viele Nutzer durchaus kaufentscheidend sind, beweist die steigende Beliebtheit von Android-Smartphones mit dem unverfälschten Android One. Diese Variante des Betriebssystems ist frei von Bloatware und entspricht genau den Vorgaben von Google, verzichtet also auch auf herstellerspezifische App-Dreingaben oder Interface-Varianten.