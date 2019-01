270 Soldaten kämpfen gegen den Schnee

Ein zweiter Schnee-Hotspot ist Annaberg-Lungötz: Dorthin wurden 43 Pioniere aus der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim verlegt. In Thalgau war das Radarbataillon mit einer großen Schneefräse tätig. Wegen der gewaltigen Schneemassen wurden im Laufe des Donnerstags mehr als 70 Pioniere aus der Garnison in Villach in den Pongau verlegt.