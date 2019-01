Warnung für Innsbruck, Sperren und Lawinengefahr

Mehrere Straßensperren aufgehoben, einige weiter aufrecht

Am Donnerstagnachmittag konnten mehrere Straßensperren in Tirol wieder aufgehoben werden. So waren am Abend das Kühtai und Ginzling im Zillertal sowie die Gemeinde Steeg auf dem Straßenweg wieder zu erreichen. Andere Verkehrswege müssen hingegen weiterhin gesperrt bleiben. „Die Situation ist nach wie vor unter Kontrolle“, schildert ein Sprecher des Landes am Freitagvormittag. „Derzeit sind, wie auch schon am Donnerstagabend, Hochfügen sowie einige Gemeinden, Weiler und Orte im Außerfern, am Zillergrund und einzelne Gebäude in Wiesing auf dem Straßenweg aufgrund von vorbeugenden Sicherheitssperrungen vorübergehend nicht zu erreichen. Zudem sind aufgrund vorübergehender Straßensperren auch Teile der Gemeinde Scheffau sowie weitere vereinzelte Gebäude im Bezirk Kitzbühel und Kufstein auf dem Straßenweg vorübergehend nicht erreichbar.“ Andere Gemeinden, wie etwa St. Leonhard im Pitztal, Kaunertal oder Galtür, sind bereits seit Donnerstag auf dem Straßenweg wieder erreichbar. „Bei einem Lawinenabgang auf die L21 bei Berwang am Donnerstagabend waren laut unseren Informationen keine Verschütteten oder Verletzten zu verzeichnen. Die Straße ist in diesem Bereich derzeit gesperrt, die Lawinenkommission beurteilt die Lage im Laufe des Vormittages aktuell“, schildert der Sprecher weiter.