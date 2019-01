R. Kellys Tochter: „Bin mit Monster aufgewachsen“

„Die Entscheidung, nicht darüber zu sprechen, war für meinen Seelenfrieden“

„Das Monster, mit dem ihr mich die ganze Zeit konfrontiert, ist mein Vater. Ich bin mir sehr wohl bewusst, wer und was er ist. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen“, schreibt Joann, die sich auf der Fotoplattform Buku Abi nennt, in ihrem Statement. Dass sie so lange zu den Anschuldigungen gegen R. Kelly geschwiegen habe, habe einen guten Grund, so die 20-Jährige weiter. „Meine Entscheidung, nicht über ihn und was er tut zu sprechen, war für meinen Seelenfrieden. Meinen emotionalen Zustand. Und für MEINE Heilung. Ich musste es tun und damit fertig werden in einer Art und Weise, die für mich am besten ist.“