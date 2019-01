Wiener legt Feuer und erschießt Vater von Freundin

Der Tatort liegt in der kleinen Ortschaft Kaptalanfa in Westungarn. Der 57-Jährige kam am Abend zum Elternhaus seiner Lebensgefährtin, sagte die Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums, Virag Aradi, laut der ungarischen Nachrichtenagentur MTI am Freitag. Die 22-Jährige, die in Wien gelebt hatte, war zu ihren Eltern - die insgesamt elf Kinder haben - zurückgekehrt und hielt sich bei ihrer Familie auf. Der aktuelle Polizeibericht legt nahe, dass sie den Mann verlassen hatte.