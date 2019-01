Grenze zu Mexiko: Diese Dimension hat Trumps Mauer

Trump behält sich Mauerbau per Notstandsoption vor

Seit Tagen beherrscht der Streit um Trumps Mauer an der Grenze zu Mexiko die Schlagzeilen in den USA. Der Präsident wirbt auf allen Kanälen für sein Prestigeprojekt. Seit fast drei Wochen stehen in den USA deswegen Teile der Regierung still, der „Shutdown“ könnte der längste in der Geschichte der USA werden. Am Donnerstag reiste der Republikaner zur Grenze nach Texas. Vorher drohte er erneut damit, einen „nationalen Notstand“ zu verhängen, sollten die Demokraten den Geldern für die Mauer nicht zustimmen.