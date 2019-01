Tiroler Ballsaison beginnt: Ein Tänzchen gefällig?

Die Ballsaison steht in Tirol unmittelbar vor der Tür. Allein in Innsbruck stehen 17 Events im Kalender, die nicht weniger als 40.000 Besucher in edlen Roben und Anzügen anlocken werden. Den Anfang macht der Debütantenball am Samstag im Congress. Die „Tiroler Krone“ hat die Highlights auf einen Blick.