Orban: „Europa wird zwei Zivilisationen haben“

„Ich muss gegen Macron kämpfen“

Er selbst sehe sich daher in der Pflicht, Macron entgegenzustellen. „Das ist nichts Persönliches, aber etwas, was die Zukunft unseres Landes betrifft. Wenn das eintrifft, was er in Zusammenhang mit der Migration will, wäre es schlecht für Ungarn. Deswegen muss ich gegen ihn kämpfen“, sagte Orban.