Nachbarsbub (9) von umstürzendem Baum erschlagen

16-jähriger Deutsch-Australier am Arlberg von Lawine erfasst

In den vergangenen Tagen waren in Deutschland und Österreich insgesamt zwölf Menschen ums Leben gekommen. Ein 16-jähriger Deutsch-Australier starb am Mittwochnachmittag in St. Anton am Arlberg. Er war abseits der Piste unterwegs gewesen und in steilem Gelände stecken geblieben. Bevor die Rettungskräfte eintrafen, wurde der Teenager vor den Augen seiner Eltern und seines Bruders von einer Lawine erfasst.