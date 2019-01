Marcel Hirscher: „Diesen Sieg will ich nicht!“

Der 29-Jährige trainiert bis zur letzten Minute in Österreich, lässt am Freitag das Hangbefahren in Adelboden aus. Kommt aber mit seinem Zagreb-Sieg im Gepäck in die Schweiz. Trotzdem fühlt sich Hirscher derzeit nicht so sicher wie noch im Dezember bei seinen Siegen in Alta Badia. „Genau dieses Gefühl, souverän und schnell zu sein und dabei eine Freude zu haben, möchte ich mir wieder holen!“ Adelboden ist dafür ein mehr als geeigneter Ort ...