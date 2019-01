Trump: „Wenn ihr an Mauer kommt, klettert drüber!“

US-Präsident Donald Trump versucht dieser Tage mit aller Macht den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko durchzusetzen - in erster Linie um Migranten von der Einreise abzuhalten. Er stellt quasi stündlich eine Mauer als einziges Mittel dar, um schlimmstes Unheil für sein Land abzuwenden. Nun tauchte ein brisantes Video aus seiner Vergangenheit auf, das so gar nicht zu diesem Standpunkt passt. „Wenn ihr an eine Mauer kommt, dann klettert drüber, geht dran vorbei, aber kommt vor allem auf die andere Seite dieser Mauer!“, rief Trump in einer Rede seine Zuhörer auf.