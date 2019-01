Sturm: Saisonstart mit Ljubic, Jantscher & Huspek

Sturm hat bisher den Portugiesen Felipe Ferreira an Nacional Funchal und Innenverteidiger Gabriele Piras nach Lafnitz abgegeben. Ob sich der Kader noch weiter ändert, ist offen. Vor allem Zulj wird wie schon in den vergangenen Transferperioden mit ausländischen Vereinen in Verbindung gebracht, diesmal mit Empoli. „Das habe ich auch gehört“, sagte Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl, der aber erklärte: „Wir haben derzeit keine Anfragen. Ich weiß aber vom Interesse gewisser Klubs an einzelnen Spielern.“