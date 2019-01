Bürgermeister Luger spricht Stadion-Machtwort

Keine Stallorder

Abgekürzte Begründung: Der Stadionbau sei keine politisch-ideologische Frage, Bürgerrechte sollen nicht von der Parteipolitik instrumentalisiert werden, weshalb es in seiner Partei auch keine Stallorder zu diesem Thema geben werde. Denn Luger rechnet trotz der rot-schwarz-blauen Nein-Allianz, dass es zu der rund eine Million Euro teuren Volksbefragung kommt. Die nämlich verpflichtend wird, sollten die NEOS dafür die Autogramme von vier Prozent der rund 154.000 Linzer Wahlberechtigten sammeln. Was in absoluten Zahlen 6100 Unterschriften (Luger: „Das sind nicht viele“) wären.