Sprengung von Lawinen als Hoffnungsschimmer

Am Freitag sollte es endlich soweit sein, die so wichtigen Lawinen-Sprengungen in vielen gefährdeten steirischen Gebieten sollten wetterbedingt endlich durchgeführt werden können. Für eine Lawinen-Sprengung stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Dafür kommen unter anderem wieder die Hubschrauber zum Einsatz.