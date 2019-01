„Pickerl“ für Praktika soll Klarheit schaffen

Geht es nach der Arbeiterkammer Salzburg (AK), soll die Suche in diesem „arbeitsrechtlichen Graubereich“ – die teils immer noch in unbezahlten Praktika gipfelt – fairer und transparenter werden. Um so auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wie AK-Präsident Peter Eder berichtet: „Wir haben im vergangenen Dreivierteljahr das ’Gütesiegel Praktikum‘ entwickelt, mit dem Unternehmen zertifiziert werden, die sich an bestimme Qualitätskriterien halten, um für mehr Fairness auf dem Praktika-Markt zu sorgen und Orientierung zu geben.“