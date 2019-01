Hammer-Summe! 104 Mio. € für Alaba und Arnautovic!

39 Millionen - so viel will ein chinesischer Klub, der in der Gerüchteküche nicht näher genannt wird, West Ham United für Marko Arnautovic bieten. Nach Meldungen um Angebote von europäischen Top-Klubs wie Manchester United, Roma oder Inter Mailand ist „Arnie“ jetzt auch im Reich der Mitte ein mehr als gefragter Superstar. Das sei allerdings niemals genug Geld für einen Schlüsselspieler wie Arnautovic - West Ham erteilte den Asiaten bereits eine Transfer-Absage. „Ich bin mir sicher, dass Marko bei uns bleiben wird“, sagt West-Ham-Coach Manuel Pellegrini. Das letzte Wort im „Arnie-Poker“ ist aber wohl noch lange nicht gesprochen. Denn inzwischen behauptet Markos Manager-Bruder Danijel, dass sein Schützling das Angebot gerne annehmen würde. Gegenüber „TalkSport“ hat Danijel erklärt: „Er möchte in einen neuen Markt und um Titel kämpfen. Das ist, was er will!“ Dementsprechend sei es sein großer Wunsch, dass West Ham das Angebot aus China annehmen möge.