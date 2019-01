War es eine Bluttat? Stichwunde bleibt Rätsel

Blick zurück: Der Deutsche war mit Freunden extra nach Innsbruck gereist, um das Springen am Bergisel hautnah miterleben zu können. Nach dem Sportfest ging es in ein nahegelegenes Gasthaus, wo angeblich ein paar Bier geflossen sind. Am frühen Abend brachen die Kollegen des 25-Jährigen schließlich zum Auto auf - er selbst blieb noch eine Weile im Lokal. Als er später nachkam, entdeckten die Kollegen eine klaffende Wunde an seinem Hals. Offenbar eine Stichwunde!