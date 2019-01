In der Liga siegen und dann München biegen

Punkte, die auch für Poss oberste Priorität haben. „Wir müssen in Wien und am Sonntag gegen Linz so viele Zähler wie möglich holen, um unseren Platz in den Top-Sechs abzusichern“, weiß der Coach. „Zwei Siege wären schließlich auch die beste Vorbereitung auf das Rückspiel gegen München am Mittwoch.“