Abschied von Opfern der Escape-Room-Tragödie

Nach bisherigen Erkenntnissen war in einem Vorraum Gas aus einem Behälter entwichen und hatte sich entzündet. Es wurde mehrere Gasheizgeräte sichergestellt. Der 28-jährige Besitzer des Escape Rooms ist in U-Haft, ihm drohen wegen Sicherheitsverstößen und fahrlässiger Tötung bis zu acht Jahre Gefängnis. Behörden lassen landesweit die Sicherheit in Escape Rooms prüfen und kündigten eine Verschärfung der Brandschutzregelungen an.