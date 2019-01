Land in Causa um Sextape von Reporterin verurteilt

Vor Veröffentlichung der Sexvideos erhielt Journalistin Drohbrief

Die Journalistin und Trägerin des Alternativen Nobelpreises (Right Livelihood Award) recherchierte unter anderem zu Korruption in der autoritären Regierung der Ex-Sowjetrepublik unter Präsident Ilham Aliyev. Im März 2012 erhielt sie laut dem EGMR einen Drohbrief mit Screenshots aus einem heimlich in ihrer Wohnung aufgenommenen Video, das sie beim Sex mit ihrem damaligen Freund zeigte. Der Absender forderte Ismayilova auf: „Unterlasse das, was du tust, oder du wirst bloßgestellt.“ Kurz darauf wurde das Video online veröffentlicht, zwei weitere Videos folgten 2013.