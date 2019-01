Spaziergängerin fand Spritzen in der Sattnitz

Einen schockierenden Fund hat eine Spaziergängerin in der Sattnitz in der Nähe des Kalmusbades in Klagenfurt gemacht. Sie fand Hunderte Spritzen, die unter der Brücke im Wasser liegen. Anfangs war nicht geklärt wer für die Entsorgung zuständig ist: Klagenfurt, Ebenthal oder das Land.