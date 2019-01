Neumayer zeigt in Wengen auf

Bevor es nächste Woche mit dem Abfahrtsklassiker in Wengen so richtig losgeht, wird die legendäre Strecke am Lauberhorn dieses Wochenende von den Europacup-Downhillern so richtig eingefahren. Beim ersten Training unterstrich der Radstädter Christopher Neumayer mit Rang zwei seine Ambitionen auf den Sieg.