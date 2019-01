Postkasten von AfD-Politiker mit Böllern gesprengt

Partei stellte Angriff dramatischer dar, als er war

Die AfD bezeichnete den Übergriff als „Mordanschlag“ und behauptete in einer Presseaussendung, der 66-Jährige sei erst mit einem „Kantholz“ bewusstlos geschlagen worden, ehe ihm am Boden liegend auf den Kopf getreten worden sei. Der Hamburger AfD-Landesvorsitzende Bernd Baumann meinte zu wissen, der Täter habe eine „Dachlatte“ benutzt. Ein Handwerker habe eingegriffen und die Attacke beendet. Die Videoaufnahmen können diesen dramatischen Ablauf allerdings nicht bestätigen: Es sei kein Gegenstand bei der Attacke verwendet werden, die Angreifer unmittelbar nach dem Sturz geflüchtet, so die Polizei. Zwei Handwerker, die in der Nähe waren, hätten lediglich die Rettung gerufen.