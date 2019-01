Heer packt mit an, Evakuierungen im Wattental

Dadurch wollen sich die Experten ein besseres Bild von der Schneesituation machen. Nachdem am Vormittag bereits wieder die Straße nach Galtür geöffnet wurde, waren am Abend das Kühtai und Ginzling im Zillertal sowie die Gemeinde Steeg auf dem Straßenweg wieder zu erreichen. Hochfügen sowie einige Gemeinden, Weiler und Orte im Außerfern, am Zillergrund und einzelne Gebäude in Wiesing sind allerdings nach wie vor abgeschnitten. Auch Teile der Geminde Scheffau sind vorübergehend nicht erreichbar.