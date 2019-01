Zahl der Kirchenaustritte neuerlich gestiegen

Betrachtet man nur die Statistik der Diözese Innsbruck, so gab es im abgelaufenen Jahr eine deutliche Steigerung von fast 10 Prozent bei den Austritten. In Summe waren es 3614 Katholiken, die sich von der Institution Kirche lossagten. Michael Unterguggenberger, Leiter der Kirchenbeitrag-Servicestelle Innsbruck, analysiert: „Sehr viele junge Katholiken treten beim ersten Abklärungsschreiben, das aber noch keine Vorschreibung ist, aus. Eine beträchtliche Zahl von Austritten bezieht sich auf Personen aus Italien und Deutschland. Sie studieren in Innsbruck, sind hier gemeldet und treten deshalb auch hier aus der Kirche aus.“