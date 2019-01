Herzogin Kate macht Haarreifen zum Trend

Und kein Wunder, dass die Herzogin von Cambridge die bunten Haaraccessoires so liebt. Sie ist nämlich der beste Beweis dafür, wie toll die schicken Haarreifen in den Haaren ausschauen können. So zog Kate etwa mit ihrem Look bei der royalen Weihnachtsmesse in Sandringham alle Blicke auf sich. In den offenen, leicht gewellten Haaren thronte ein weinroter Haarreifen aus Samt, der farblich perfekt auf ihren Catherine-Walker-Mantel abgestimmt war und dessen Rückseite eine braune Schleife zierte.