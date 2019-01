Prozess gegen zwei Wilderer endete mit Diversion

Der Prozess gegen zwei 41-Jährige, die wegen dem Vergehen des schweren Eingriffs in fremdes Jagdrecht und einem Verstoß gegen das Waffengesetz angeklagt waren, hat am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck vorerst mit einer Diversion geendet. Die Wilderer müssen jeweils 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Die beiden hatten sich in allen Anklagepunkten schuldig bekannt.