Attac-Protest gegen Kurz und Strache vor Klausur

Attac: „Geht es so weiter, dann zahlen Konzerne bald gar keine Steuern mehr“

„Wird das aktuelle Steuerdumping fortgesetzt, dann zahlen Konzerne bald überhaupt keine Steuern mehr“, kritisiert Klatzer. Der durchschnittliche Satz der Körperschaftsteuer habe sich in der EU seit 1980 von 49 auf 21,5 Prozent mehr als halbiert. Bei steigenden Gewinnquoten sei dies ein Hauptfaktor für die wachsende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen in der Gesellschaft. Attac forderte eine Umkehr beim Konzern-Steuerdumping. Dafür brauche es auch einen Mindeststeuersatz für Unternehmen in der EU. Dieser sollte 30 Prozent betragen.