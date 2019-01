Bahnbetreiber bietet Hinterbliebenen 6700 Euro

Die dänische Bahngesellschaft DSB hat den Hinterbliebenen der Todesopfer des Zugunglücks auf der Brücke über den Großen Belt finanzielle Unterstützung angeboten. Den engsten Angehörigen der acht Toten werde jeweils eine einmalige Summe in Höhe von 50.000 dänischen Kronen (rund 6700 Euro) geboten, erklärte das Unternehmen in einem Schreiben, das der Rundfunksender DR am Mittwoch veröffentlichte.