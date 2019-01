Berisha soll Altach vor dem Abstieg retten

Red Bull Salzburg hat den nächsten Profi innerhalb der Bundesliga verliehen. Wie der Meister am Donnerstag bekannt gab, wechselt Stürmer Mergim Berisha für die kommenden eineinhalb Jahre zum SCR Altach. Der 20-jährige Kosovare war in der Winterpause vorzeitig von seinem leihweisen Engagement beim 1. FC Magdeburg in der zweiten deutschen Bundesliga in die Mozartstadt zurückgekehrt.