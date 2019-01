Auto abgefackelt: „Bleibe auf den Kosten sitzen“

Einen Gesamtschaden von fast 200.000 Euro verursachte das hinterhältig gelegte Feuer letzten Juni in der Tiefgarage einer Wohnanlage in der Kufsteiner Salurnerstraße. Peter Gross ist eines der Opfer, dessen Auto zerstört wurde. Der 67-jährige pensionierte Koch schaut jetzt sprichwörtlich durch die Finger, da er ohne Entschädigung auf seinem Unheil sitzen bleibt. Den 7. Juni 2018 wird er nicht so schnell vergessen. „Ich kam an diesem Tag von einem Aufenthalt in der Steiermark zurück und fand im Briefkasten einen Zettel mit der Aufforderung, mich bei der Polizeiinspektion Kufstein zu melden,“ erzählt er. Vor fünf Jahren, nach langem Sparen, leistete er sich einen neuen Seat Ibiza Combi. Für welchen er in der betreffenden Tiefgarage einen Stellplatz mietete. „Ich könnte heute noch vor Wut heulen, wenn ich mich zurückerinnere, als ich das ausgebrannte Wrack sah. Das Auto hatte noch einen Marktwert von 8000 Euro“.