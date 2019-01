Afghane schwängerte erst 13 Jahre alte Freundin

Kurz nach dem 14. Geburtstag des Mädchens kam der gemeinsame Sohn zur Welt. Der 20-Jährige hat die Vaterschaft anerkannt - und konnte deshalb auch den schweren sexuellen Missbrauch nicht mehr abstreiten. Denn die junge Mutter war erst 13 Jahre alt, als das Kind gezeugt wurde. „Er war der Meinung, wenn man sich liebt, ist das in Ordnung“, so sein Anwalt, der um ein mildes Urteil bat „damit er schnell wieder zu seinem Kind kommt.“. Nach islamischen Ritus, so Mauhart, sind die beiden Jugendlichen schon verheiratet.