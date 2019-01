Mysteriöse Radioblitze aus dem Weltall empfangen

Mysteriöse Radiowellen, die von weit außerhalb unserer Galaxie kommen, haben kanadische Forscher empfangen. Während eines Testlaufs mit dem riesigen und extrem leistungsfähigen Radioteleskop CHIME in der kanadischen Provinz British Columbia seien im Sommer ein Dutzend schneller Radioblitze gemessen worden, schildern die Astronomen in zwei Studien, die am Mittwoch im Fachblatt „Nature“ erschienen sind.