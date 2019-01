Kind (10) vergewaltigt: 12 Jahre Haft für Wiener

Geschwister bekamen Übergriff mit

Jedoch sollten nur wenige Wochen vergehen, ehe der Angeklagte ein weiteres Mal zuschlug. So begleitete er am 2. Juli des Vorjahres seine Bekannte zunächst zum Einkaufen. Gemeinsam mit der ältesten Tochter der Frau sollte er dann die Waren in die Wohnung bringen, doch bereits im Lift entblößte sich der Angeklagte vor der Zehnjährigen, befahl ihr, ihn zu berühren, und begann zu onanieren. In der Wohnung fiel er dann über das Mädchen her, während die Mutter in der Küche kochte. Die jüngeren Geschwister der Zehnjährigen - ein acht Jahre altes Mädchen und ein zweijähriger Bub - befanden sich im selben Raum und bekamen die Übergriffe mit.