Bitter: Borckenstein in Neudau wieder insolvent

Produktion steht still

Der Produktionsstandort in Neudau ist derzeit geschlossen. Die Produktion stand über die Weihnachtsferien wegen eines Betriebsurlaubes still und wurde seither nicht wieder eröffnet. „Während des Betriebsurlaubes dürfte mit Ende 2018 auch der Energieversorgungsvertrag abgelaufen sein, sodass diesbezüglich neue Verhandlungen aufzunehmen sind“, schreibt der AKV.