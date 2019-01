Durch Telepathie: Die, die mit den Tieren spricht

„Zudem biete ich auch noch Tiergespräche an. Der Halter sendet mir dazu ein Foto des Tieres und seinen Anliegen und Problemen. Da sitze ich dann zu Hause in Ruhe zwischen meinen Hunden und Katzen und kommuniziere mit den Tieren via Foto. Telepathie funktioniert auch über große Entfernungen. Das Foto lässt mich zum richtigen Tier und seiner Energie finden. Danach gebe ich die Empfindungen an den Halter weiter.“ Zu den häufigsten Anliegen zählen das Markieren in der Wohnung, körperliche Beschwerden, dass Hunde nicht alleine bleiben oder Pferde sich nicht satteln lassen wollen.